Городские власти Киева выделят материальную помощь в размере от 50 до 70 тысяч гривен пострадавшим в результате взрыва в доме на Позняках. Семьи пяти погибших получат по 100 тысяч гривен.

Об этом написал на своей странице в Facebook мэр города Виталий Кличко.

Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 тысяч. У кого травмы средней тяжести выплатят по 70 тысяч гривен. У кого легкие травмы получат по 60 тысяч.

Также мэр сообщил, что люди, потерявшие близких, получат по 100 тысяч гривен за каждого погибшего.

Городской голова отметил, что Киев готов выделить из резервного фонда 30 миллионов гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Речь идет либо о предоставлении денежной компенсации по рыночной стоимости жилья. Или о приобретении и передаче квартир.