Городские власти Киева выделят материальную помощь в размере от 50 до 70 тысяч гривен пострадавшим в результате взрыва в доме на Позняках. Семьи пяти погибших получат по 100 тысяч гривен.
Об этом написал на своей странице в Facebook мэр города Виталий Кличко.
Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 тысяч. У кого травмы средней тяжести выплатят по 70 тысяч гривен. У кого легкие травмы получат по 60 тысяч.
Также мэр сообщил, что люди, потерявшие близких, получат по 100 тысяч гривен за каждого погибшего.
Городской голова отметил, что Киев готов выделить из резервного фонда 30 миллионов гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Речь идет либо о предоставлении денежной компенсации по рыночной стоимости жилья. Или о приобретении и передаче квартир.
Напомним, утром 21 июня в жилом 9-этажном доме по улице Соломии Крушильницкой, 1/5 в Киеве произошел взрыв, разрушивший перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей. В результате обвала перекрытий между этажами два человека погибли, три человека были деблокированы. Всего из дома эвакуирован 21 человек.
Прокуратура Киева открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).
При этом, Национальная полиция Украина проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв.
Кабинет министров планирует выделить помощь жителям дома в Киеве, которые пострадали от взрыва. Также жителям дома готовы выделить 30 миллионов гривен киевские власти.
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Городские власти Киева выделят материальную помощь в размере от 50 до 70 тысяч гривен пострадавшим в результате взрыва в доме на Позняках. Семьи пяти погибших получат по 100 тысяч гривен.
Об этом написал на своей странице в Facebook мэр города Виталий Кличко.
Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 тысяч. У кого травмы средней тяжести выплатят по 70 тысяч гривен. У кого легкие травмы получат по 60 тысяч.
Также мэр сообщил, что люди, потерявшие близких, получат по 100 тысяч гривен за каждого погибшего.
Городской голова отметил, что Киев готов выделить из резервного фонда 30 миллионов гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Речь идет либо о предоставлении денежной компенсации по рыночной стоимости жилья. Или о приобретении и передаче квартир.
Напомним, утром 21 июня в жилом 9-этажном доме по улице Соломии Крушильницкой, 1/5 в Киеве произошел взрыв, разрушивший перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей. В результате обвала перекрытий между этажами два человека погибли, три человека были деблокированы. Всего из дома эвакуирован 21 человек.
Прокуратура Киева открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).
При этом, Национальная полиция Украина проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв.
Кабинет министров планирует выделить помощь жителям дома в Киеве, которые пострадали от взрыва. Также жителям дома готовы выделить 30 миллионов гривен киевские власти.