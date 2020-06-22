Киевские власти готовы выделить 30 миллионов гривен жителям дома по улице Крушельницкой, где накануне произошел взрыв. Деньги пойдут на решение квартирного вопроса жителей.

Об этом сказал мэр столицы Виталий Кличко, пишут #Буквы.

— Мы оказываем помощь всем, кто к нам обратились. 45 человек временно будут жить в одном из столичных интернатов. Также «Укрзалізниця» предоставила номера в отелях для пострадавших. Часть людей решили пожить у родственников и знакомых, – сказал Виталий Кличко.

По словам Кличко, дом, скорее всего, придется сносить.

— Я сегодня утром был у премьера Дениса Шмыгаля, где предложил вариант, как мы можем помочь пострадавшим жителям. Половину средств для них может дать город, а половину Правительство. Премьер поддержал такую инициативу. Киев готов выделить из резервного фонда 30 миллионов гривен на эти нужды, – сказал Виталий Кличко.

На этой неделе город также выделит материальную помощь пострадавшим и погибшим в результате взрыва в доме.

Напомним, утром 21 июня в жилом 9-этажном доме по улице Соломии Крушильницкой, 1/5 в Киеве произошел взрыв, разрушивший перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей. В результате обвала перекрытий между этажами два человека погибли, три человека были деблокированы. Всего из дома эвакуирован 21 человек.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).

При этом, Национальная полиция Украина сейчас проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв.

Кабинет министров планирует выделить помощь жителям дома в Киеве, которые пострадали от взрыва.