Национальная полиция Украина сейчас проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв.
Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, информирует пресс-служба МВД в Telegram.
В МВД напомнили, что по факту происшествия было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
— Проводится экспертиза состояния здания на предмет дальнейшего разрушения. После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям в их квартиры, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи, — сказал Арсен Аваков.
По его словам, продолжаются работы по разбору завалов. На месте происшествия работают более 500 человек личного состава и более 50 единиц техники.
Как сообщалось, 21 июня в 10:00 в Киеве в Дарницком районе столицы по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в одной из частных квартир прогремел взрыв, в результате чего произошел обвал междуэтажных перекрытий.
В результате обвала перекрытий между этажами два человека погибли, три человека были деблокированы.
Всего из дома эвакуирован 21 человек.
Прокуратура Киева открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).
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Национальная полиция Украина сейчас проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв.
Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, информирует пресс-служба МВД в Telegram.
В МВД напомнили, что по факту происшествия было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
— Проводится экспертиза состояния здания на предмет дальнейшего разрушения. После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям в их квартиры, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи, — сказал Арсен Аваков.
По его словам, продолжаются работы по разбору завалов. На месте происшествия работают более 500 человек личного состава и более 50 единиц техники.
Как сообщалось, 21 июня в 10:00 в Киеве в Дарницком районе столицы по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в одной из частных квартир прогремел взрыв, в результате чего произошел обвал междуэтажных перекрытий.
В результате обвала перекрытий между этажами два человека погибли, три человека были деблокированы.
Всего из дома эвакуирован 21 человек.
Прокуратура Киева открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль взял ситуацию со взрывом в столичной многоэтажке на Позняках под личный контроль.