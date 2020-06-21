Национальная полиция Украина сейчас проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, информирует пресс-служба МВД в Telegram.

В МВД напомнили, что по факту происшествия было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

— Проводится экспертиза состояния здания на предмет дальнейшего разрушения. После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям в их квартиры, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи, — сказал Арсен Аваков.

По его словам, продолжаются работы по разбору завалов. На месте происшествия работают более 500 человек личного состава и более 50 единиц техники.

Как сообщалось, 21 июня в 10:00 в Киеве в Дарницком районе столицы по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в одной из частных квартир прогремел взрыв, в результате чего произошел обвал междуэтажных перекрытий.

В результате обвала перекрытий между этажами два человека погибли, три человека были деблокированы.

Всего из дома эвакуирован 21 человек.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль взял ситуацию со взрывом в столичной многоэтажке на Позняках под личный контроль.