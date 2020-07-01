В Украине с 1 июля начинается процесс возврата средств за отмененное пробное ВНО.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.

— 1 июля 2020 года МОН совместно с ПриватБанком начинают возвращать участникам пробного ВНО средства, уплаченные ранее за участие в тестировании... Средства будут возвращать именно тому лицу, которое было зарегистрировано для участия в пробном ВНО. Ни маме, ни отцу, а именно тем участникам и участницам, которые были зарегистрированы на тестирование, — говорится в сообщении.

Получить средства можно через ПриватБанк. Для этого необходимо иметь любую карточку этого банка, оформленную именно на участника пробного ВНО. Финансовый телефон в ПриватБанке должен совпадать с телефоном, который был указан во время регистрации на пробное ВНО в качестве основного, подчеркнули в Минобразования.

Те участники, у которых уже есть карточка Приватбанка, получат SMS-уведомление о зачислении на нее средств. Остальным следует обратиться в любое отделение Приватбанка и оформить карту бесплатно за 15 минут. С собой нужно иметь паспорт или электронную ID-карту.

Напомним, вчера 30 июня, состоялось Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.