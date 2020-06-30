Во вторник, 30 июня, в Украине состоится Внешнее независимое оценивание из украинского языка и литературы.
Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.
Допуск участников начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Для входа в пункт тестирования участники должны представить три документа:
— оригинал сертификата ВНО;
— паспорт или иной документ, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
— приглашение-пропуск для участия в ВНО, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.
Напомним, 25 июня, в Украине началась основная сессия внешнего независимого оценивания. Первыми выпускники будут сдавать математику. Дети с оккупированных территорий могут не сдавать ВНО для поступления в вузы.
Во вторник, 30 июня, в Украине состоится Внешнее независимое оценивание из украинского языка и литературы.
Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.
Допуск участников начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Для входа в пункт тестирования участники должны представить три документа:
— оригинал сертификата ВНО;
— паспорт или иной документ, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
— приглашение-пропуск для участия в ВНО, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.
Напомним, 25 июня, в Украине началась основная сессия внешнего независимого оценивания. Первыми выпускники будут сдавать математику. Дети с оккупированных территорий могут не сдавать ВНО для поступления в вузы.