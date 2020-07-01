Кабинет министров Украины согласовал повышение минимальной зарплаты в Украине. Так, с 1 сентября она возрастет до 5 тысяч гривен.

Об этом во время брифинга сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает РБК-Украина..

По ее словам, согласно графику повышения минимальной зарплаты ожидается, что с 1 января 2021 года она поднимется до 6 тысяч гривен, а с 1 июля — до 6,5 тысячи гривен.

«Прежде всего повышение минимальной заработной платы — это повышение уровня жизни наших граждан, особенно работающих людей, которые получают наименьшее доходы и повышения минимальной зарплаты — это борьба с бедностью», — отметила министр.

Напомним, с сегодняшнего дня, с 1 июля, в Украине возрастает размер прожиточного минимума, соответственно возрастет размер социальной помощи, которая к нему привязана.