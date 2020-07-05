Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявила, что тарифы на электроэнергию для населения повышать не будут.
Об этом она сообщила в интервью Радио Свобода.
— Я хочу успокоить наше население, которое имеет утвержденный тариф на электроэнергию. Он неизменен уже с 2017 года. И, как уже неоднократно подчеркивал премьер-министр, никто не готовит решение о повышении этого тарифа, — сказала Ольга Буславец.
По ее словам, без повышения социальной защиты людей, без повышения, возможно, прожиточного минимума и пенсий, пожалуй, неуместно сегодня говорить о повышении тарифа для населения.
Также она подчеркнула, что речь идет о неизменности тарифов для населения. В других сегментах рынка являются двусторонние договоры и там свое ценообразование.
— Я за рыночные правила, чтобы цена на рынке формировалась таким образом, чтобы она соответствовала сегодняшнему спроса и предложения, — подытожила Ольга Буславец.
Напомним, 17 июня, на пленарном заседании ВРУ было объявлено о создании в Верховной Раде Украины IX созыва межфракционного депутатского объединения «За развитие атомной энергетики».
Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявила, что тарифы на электроэнергию для населения повышать не будут.
Об этом она сообщила в интервью Радио Свобода.
— Я хочу успокоить наше население, которое имеет утвержденный тариф на электроэнергию. Он неизменен уже с 2017 года. И, как уже неоднократно подчеркивал премьер-министр, никто не готовит решение о повышении этого тарифа, — сказала Ольга Буславец.
По ее словам, без повышения социальной защиты людей, без повышения, возможно, прожиточного минимума и пенсий, пожалуй, неуместно сегодня говорить о повышении тарифа для населения.
Также она подчеркнула, что речь идет о неизменности тарифов для населения. В других сегментах рынка являются двусторонние договоры и там свое ценообразование.
— Я за рыночные правила, чтобы цена на рынке формировалась таким образом, чтобы она соответствовала сегодняшнему спроса и предложения, — подытожила Ольга Буславец.
Напомним, 17 июня, на пленарном заседании ВРУ было объявлено о создании в Верховной Раде Украины IX созыва межфракционного депутатского объединения «За развитие атомной энергетики».