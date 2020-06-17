Сегодня, 17 июня, на пленарном заседании ВРУ было объявлено о создании в Верховной Раде Украины IX созыва межфракционного депутатского объединения «За развитие атомной энергетики».

Об этом сообщает Левый берег.

Сопредседателями объединения стали, в частности, депутаты-мажоритарщики, которые представляют регионы, где расположены атомные электростанции. Среди них — нардеп от Николаевщины по 131 округу Артем Черноморов

В объединение также вошли: Елена Копанчук, Юлия Яцык, Денис Герман, Александр Алексийчук, Сергей Нагорняк, Виктор Мьялик, Артем Черноморов, Остап Шипайло и председатель Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

По словам председателя Комитета, основной идеей создания МФО является защита и отстаивание интересов государственного предприятия НАЭК «Энергоатом», атомных электростанций и городов-спутников АЭС.

Инициаторы создания МФО выступают против остановок или ограничений блоков атомных электростанций. Ведь уменьшение доли атомной генерации приводит к перекосам на рынке электрической энергии (увеличивается доля тепловой генерации, которая, на сегодняшний день, сосредоточена в руках одной частной компании) и к увеличению стоимости киловатт для населения.

— Участники объединения своей приоритетной задачей считают обеспечение устойчивого развития атомной энергетики как основы стабильной работы энергетического комплекса Украины. Андрей Герус и члены МФО планируют участвовать в выработке необходимых решений для максимального использования мощностей атомной генерации и способствовать полноценной вовлеченности атомной генерации в конкурентном рынке электроэнергии, — пишет издание.

Народные депутаты, которые вошли в состав объединения, также будут способствовать надлежащему финансированию деятельности предприятий атомной энергетики Украины и безопасности объектов энергетической инфраструктуры, поддерживать достойный уровень материального обеспечения и всестороннего развития человеческого потенциала работников атомной энергетики и жителей городов-спутников АЭС.

Напомним, ранее Артем Черноморов выразил обеспокоенность ситуацией, которая сложилась вокруг работы украинских АЭС. Он заявлял, что его коллеги по парламенту также «крайне обеспокоены загрязняющим воздействием на окружающую среду устаревших ТЭС и ТЭЦ, которые используются для производства электроэнергии без электрофильтров».

Это заявление Артема Черноморова раскритиковал депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа, назвав его проявлением некомпетентности.