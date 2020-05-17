Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» по 131 округу Николаевской области Артем Черноморов выразил обеспокоенность ситуацией, которая сложилась вокруг работы украинских АЭС.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на странице Южно-Украинского энергокомплекса в Facebook.

— Я обеспокоен положением вещей в ядерной энергетике. 97 депутатов Верховной Рады Украины объединились и направили обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры по недопущению снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации, а также пересмотреть прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы страны, — заявил Артем Черноморов.

По его мнению, атомная энергетика является стратегически важной отраслью для Украины, поэтому нельзя допускать в ней кризисных явлений.

— Нельзя сокращать дешевое отечественное производство электроэнергии и заменять его дорогим энергоресурсом, потому что это приведет к углублению экономического кризиса и значительно ударит по благосостоянию населения, — сказал Артем Черноморов.

Нардеп подчеркнул, что сокращение производства электроэнергии повлияют финансово-экономические показатели компании «Энергоатом», которая уже сейчас стоит на грани банкротства.

— Дефицит средств ставит под угрозу выполнение «Энергоатомом» программ по повышению ядерной безопасности, надежности и эффективности. Из-за нехватки финансирования уже возникают существенные трудности в выполнении производственной программы, закупки свежего ядерного топлива, своевременной выплате заработной платы, уплате налогов, — обратил внимание Артем Черноморов.

Артем Черноморо отметил, что его коллеги по парламенту также «крайне обеспокоены загрязняющим воздействием на окружающую среду устаревших ТЭС и ТЭЦ, которые используются для производства электроэнергии без электрофильтров».

— Мы надеемся, что Правительство взвешенно отнесется к этим вопросам, не оставит без внимания мнения, высказанные в нашем обращении, и примет в дальнейшем правильные решения в интересах государства и его людей, — резюмировал нардеп.

Как сообщалось, дефицит в энергетической отрасли Украины на сегодня достигает более 50 миллиардов гривен. Еще отдельно остается задолженность за прошлые периоды.