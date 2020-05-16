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Дефицит в энергетической отрасли Украины на сегодня достигает более 50 миллиардов гривен. Еще отдельно остается задолженность за прошлые периоды.
Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина», пишет РБК-Украина.
— Я хочу сказать, что на сегодня энергетическая отрасль у нас имеет дефицит средств более 50 миллиардов гривен, из которых 16 миллиардов только на угольную отрасль. Ситуация действительно очень сложная. Именно поэтому был создан антикризисный штаб, который возглавляет сегодня премьер-министр Денис Шмигаль. Наши действия направлены на то, чтобы сбалансировать работу энергорынка путем уменьшения административного вмешательства, которое исказило рынок и привело к тех долгов, которые мы имеем, — заявила Ольга Буславец.
Она уточнила, что сумма в 50 миллиардов - это дефицит денег этого года, без учета предыдущих задолженностей.
— А непогашенные долги еще старой модели — это 28 миллиардов, которые были накоплены еще за прошлые периоды, — подчеркнула Ольга Буславец..
Ранее нардеп Андрей Герус заявил, что общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций.
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Дефицит в энергетической отрасли Украины на сегодня достигает более 50 миллиардов гривен. Еще отдельно остается задолженность за прошлые периоды.
Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина», пишет РБК-Украина.
— Я хочу сказать, что на сегодня энергетическая отрасль у нас имеет дефицит средств более 50 миллиардов гривен, из которых 16 миллиардов только на угольную отрасль. Ситуация действительно очень сложная. Именно поэтому был создан антикризисный штаб, который возглавляет сегодня премьер-министр Денис Шмигаль. Наши действия направлены на то, чтобы сбалансировать работу энергорынка путем уменьшения административного вмешательства, которое исказило рынок и привело к тех долгов, которые мы имеем, — заявила Ольга Буславец.
Она уточнила, что сумма в 50 миллиардов - это дефицит денег этого года, без учета предыдущих задолженностей.
— А непогашенные долги еще старой модели — это 28 миллиардов, которые были накоплены еще за прошлые периоды, — подчеркнула Ольга Буславец..
Ранее нардеп Андрей Герус заявил, что общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций.