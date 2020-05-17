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Депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа раскритиковал заявление народного депутата от «Слуги народа» Артема Черноморова по поводу снижения производства украинских АЭС.
Подобные заявления — пример некомпетентности парламентариев, написал Михаил Талпа на своей странице в Facebook.
— «Я обеспокоен». Это все, что нужно знать об уровне компетентности сегодняшней власти. В Южноукраинске останавливали 3-й энергоблок, да-да именно тот энергоблок, который героически ремонтировали и модернизировали и несколько месяцев назад ввели в эксплуатацию, даже раньше запланированного! Именно 3-й энергоблок, которому продлили жизнь на 10 лет минимум. Зато он обеспокоен! 97 нардепов написали письмо Шмыгалю (Денис Шмыгалю, — прим.), что они обеспокоены, вы так и не поняли, что народ дал вам мандат, чтобы вы меняли, строили, реформировали, а не останавливали, закрывали и были обеспокоены, — возмутился Михаил Талпа.
Депутат убежден, что остановка работы украинских АЭС происходит в пользу дорогой энергии, которые вырабатывают тепловые электростанции.
— Ни вам, ни вашему Шмыгалю не нужна электроэнергия по 57 копеек, потому что он служит не народу Украины, а хозяину, который его поставил, господин (речь о Ринате Ахметова, — прим.), который хочет продавать свою тепловую электроэнергию по 2 гривны, поэтому и растет доля ТЭС в балансе. А вы обеспокоены? — написал Михаил Талпа.
Михаил Талпа обратил внимание, что кредиторская задолженность Южно-Украинской АЭС достигла больше миллиарда гривен, атомные станции вскоре не смогут выплачивать зарплату своим работникам.
— «Я обеспокоен» это диагноз некомпетентных, самоуверенных, случайных людей, которым дали страну для игрушек! «Я обеспокоен» — это имитация бурной деятельности! «Я обеспокоен» — это значит не знать, что по Конституции Украина — парламентско-президентская страна. «Я обеспокоен» — это значит, что ничего хорошего граждан Украины не ждет! У меня вопрос ко всем «обеспокоенным»: а за поправку Геруса (об импорте электроэнергии из России), когда голосовали, не были обеспокоены? — написал Михаил Талпа.
Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» по 131 округу Николаевской области Артем Черноморов выразил обеспокоенность ситуацией, которая сложилась вокруг работы украинских АЭС.
Как сообщалось, дефицит в энергетической отрасли Украины на сегодня достигает более 50 миллиардов гривен. Еще отдельно остается задолженность за прошлые периоды
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Депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа раскритиковал заявление народного депутата от «Слуги народа» Артема Черноморова по поводу снижения производства украинских АЭС.
Подобные заявления — пример некомпетентности парламентариев, написал Михаил Талпа на своей странице в Facebook.
— «Я обеспокоен». Это все, что нужно знать об уровне компетентности сегодняшней власти. В Южноукраинске останавливали 3-й энергоблок, да-да именно тот энергоблок, который героически ремонтировали и модернизировали и несколько месяцев назад ввели в эксплуатацию, даже раньше запланированного! Именно 3-й энергоблок, которому продлили жизнь на 10 лет минимум. Зато он обеспокоен! 97 нардепов написали письмо Шмыгалю (Денис Шмыгалю, — прим.), что они обеспокоены, вы так и не поняли, что народ дал вам мандат, чтобы вы меняли, строили, реформировали, а не останавливали, закрывали и были обеспокоены, — возмутился Михаил Талпа.
Депутат убежден, что остановка работы украинских АЭС происходит в пользу дорогой энергии, которые вырабатывают тепловые электростанции.
— Ни вам, ни вашему Шмыгалю не нужна электроэнергия по 57 копеек, потому что он служит не народу Украины, а хозяину, который его поставил, господин (речь о Ринате Ахметова, — прим.), который хочет продавать свою тепловую электроэнергию по 2 гривны, поэтому и растет доля ТЭС в балансе. А вы обеспокоены? — написал Михаил Талпа.
Михаил Талпа обратил внимание, что кредиторская задолженность Южно-Украинской АЭС достигла больше миллиарда гривен, атомные станции вскоре не смогут выплачивать зарплату своим работникам.
— «Я обеспокоен» это диагноз некомпетентных, самоуверенных, случайных людей, которым дали страну для игрушек! «Я обеспокоен» — это имитация бурной деятельности! «Я обеспокоен» — это значит не знать, что по Конституции Украина — парламентско-президентская страна. «Я обеспокоен» — это значит, что ничего хорошего граждан Украины не ждет! У меня вопрос ко всем «обеспокоенным»: а за поправку Геруса (об импорте электроэнергии из России), когда голосовали, не были обеспокоены? — написал Михаил Талпа.
Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» по 131 округу Николаевской области Артем Черноморов выразил обеспокоенность ситуацией, которая сложилась вокруг работы украинских АЭС.
Как сообщалось, дефицит в энергетической отрасли Украины на сегодня достигает более 50 миллиардов гривен. Еще отдельно остается задолженность за прошлые периоды