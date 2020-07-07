Киевский городской совет на пленарном заседании планирует направить 20 миллионов гривен на ремонт и обустройство новых квартир пострадавшим в результате взрыва в доме на Позняках.

Об этом во время заседания Киевсовета заявил мэр города Виталий Кличко, передает 112.

— Мы должны выделить средства людям, которые остались без жилья, - это 40 семей, пострадавших от взрыва на Позняках. Речь идет о том, чтобы обеспечить людям ремонт и необходимую мебель, бытовую технику. Мы рассмотрим проект решения, что позволит выделить 20 млн грн на такие нужды, — сказал он.

Кличко уточнил, что сумма помощи составляет в расчете:

— средства на ремонт - 2925 гривен за квадратный метр;

— приобретение бытовой техники и мебели: 124 тысячи гривен для 2-комнатной квартиры и 140 тысяч гривен для 3-комнатной.

По словам мэра, материальную помощь от города в размере от 50 тысяч до 100 тысяч гривен уже получили 30 пострадавших, а в ближайшие дни выплаты получат остальные.

Напомним, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский выдал ключи от 12 новых квартир жителям взорвавшегося в Киеве дома на Позняках.