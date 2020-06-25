Сегодня, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский выдал ключи от 12 новых квартир жителям взорвавшегося в Киеве дома на Позняках.

Об этом сообщает Офис президента.

Владимир Зеленский также отметил, что все пострадавшие (жители 40 квартир) получат новое жилье.

«Все 40 квартир — под нашим личным контролем. Все 40 квартир мы выдадим в течение ближайших дней. Сейчас первые 12 квартир мы хотим вам отдать, в первую очередь — семьям, где дети, и отдельно отдали квартиры Анастасии, которая потеряла всю семью, и Анатолию, потерявшему отца», — заявил президент.

Он сказал, что людям дают новые квартиры и «в течение месяца» они будут достроены. Жилье подбирали в соответсвии с метражом и количеством комнат разрушенных взрывом квартир.

«У нас нет вторички, мы можем только купить», — пояснил президент.

Он также попросил мэра Киева Виталия Кличко помочь людям с ремонтом. После этого он извинился и сообщил, что едет в Закарпатье, где произошло наводнение.

Напомним, утром 21 июня в жилом 9-этажном доме по улице Соломии Крушильницкой, 1/5 в Киеве произошел взрыв, разрушивший перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей. В результате обвала перекрытий между этажами два человека погибли, три человека были деблокированы. Всего из дома эвакуирован 21 человек.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).

При этом, Национальная полиция Украина проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв.

Кабинет министров планирует выделить помощь жителям дома в Киеве, которые пострадали от взрыва. Также жителям дома готовы выделить 30 миллионов гривен киевские власти.

Городские власти Киева выделят материальную помощь в размере от 50 до 70 тысяч гривен пострадавшим в результате взрыва в доме на Позняках. Семьи пяти погибших получат по 100 тысяч гривен.