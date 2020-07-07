ЕС перечислил в бюджет Украины более 11,5 миллионов евро для поддержки реформы государственного управления.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает представительство ЕС в Украине.

— Сегодня Европейский Союз осуществил прямую выплату в размере более 11,5 миллионов евро в государственный бюджет Украины. Эти средства направлены на поддержку дальнейшего развития системы государственного управления в Украине, в частности для повышения ее эффективности и устойчивости в условиях кризиса, вызванного COVID-19, — отмечают в официальном коммюнике.

Эти средства являются частью пакета объемом 90 миллионов евро в рамках программы бюджетной поддержки на реформирование государственного управления на период 2016-2021 годов.

Чтобы получить их, Украина должна добиться прогресса в реформировании государственного управления, в частности улучшить взаимодействие между государственными реестрами и предоставление государственных услуг с последующим введением и использованием цифровых технологий (как система e-Health, реестра актов гражданского состояния), а также продолжать обновление кадров и управления человеческими ресурсами в государственных органах (в частности, ввести информационную систему управления персоналом).

Перед этим Украина уже получила три транша на общую сумму 37,6 миллионов евро. Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас подчеркнул, что реформа государственного управления является одной из ключевых, поэтому ЕС продолжит поддерживать ее, делясь опытом и оказывая финансовую помощь.

— Сейчас как никогда важно обеспечить соблюдение основных принципов публичного управления, подотчетности и прозрачности для получения и укрепления доверия граждан и бизнеса к государственным институтам и тем самым способствовать более быстрому восстановлению после тяжелого кризиса в сферах здоровья и экономики, — отметил Матти Маасикас.

Последний транш на сумму 26 миллионов евро запланирован на 2021 год. Для его получения Украина должна выполнить несколько условий, в частности, ввести Принципы государственного управления ОЭСР / SIGMA, внедрять и обновлять Стратегию реформирования государственного управления на основе закона «О государственной службе», принять закон о всеобщей административной процедуре.

— ЕС продолжает следить за соответствием последних законодательных изменений в этой сфере и прозрачностью упрощенного набора на должности государственной службы в условиях нынешнего кризиса, — добавляют в сообщении.

Кроме бюджетной поддержки, ЕС также оказывает техническую помощь в размере 14 миллионов евро для внедрения и реализации указанных принципов государственного управления в государственных органах, а также совместно с Европейским банком реконструкции и развития выделяет 28,7 миллионов евро для поддержки секторальных реформ в профильных министерствах.

Напомним, совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о выделении Украине 350 миллионов долларов кредита. Первый транш пойдет на экономическое восстановление, поддержку реформ и смягчение последствий пандемии COVID-19.