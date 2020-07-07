В июне 2020 году объем международных золотовалютных резервов Украины выросли на 12,4% или более 3 миллиардов долларов — до 28,51 миллиарда долларов.

Об этом сообщают в Национальном банке Украины.

— Последний раз на таком уровне они находились осенью 2012 года. Существенный рост резервов в течение прошлого месяца обусловлено, как поступлением первого транша по новой программе с Международным валютным фондом и связанного финансирования, так и наращиванием покупки валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке, — отмечают в Нацбанке.

От МВФ Украина получила 2,076 миллиарда долларов, от ЕС — 500 миллионов евро. Кроме этого, 353,3 миллиона евро привлекли от продажи валютных облигаций на внутреннем рынке.

Вместе с тем, правительство потратило 1,19 миллиарда долларов на погашение валютных долгов. Большую часть этой суммы составили облигаций, взятые под гарантии США. Росту объемов резервов способствовали и действия Национального банка, в июне выкупил с валютного рынка 1,15 миллиарда долларов.

Сейчас объемов резервов достаточно для обеспечения 4,8 месяца будущего импорта. Безопасным считается уровень резервов, достаточный для обеспечения не менее 3 месяцев будущего импорта.

Международные резервы (или золотовалютные резервы) — это денежные и финансовые накопления государства в мировых валютах (долларах, евро) и драгоценных металлах. Они необходимы для того, чтобы корректировать курс национальной валюты (продажей валюты по установленному курсу Нацбанк может регулировать курс валют) и рассчитываться по валютным обязательствам государства.

Напомним, ЕС перечислил в бюджет Украины более 11,5 миллионов евро для поддержки реформы государственного управления.