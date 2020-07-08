Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США опубликовал законопроект о финансировании обороны на 2021 финансовый год, в котором запланированная Украине военная помощь увеличена на 25 миллионов долларов.

Об этом сообщается на сайте комитета.

Так, в документе предлагается предоставить Украине 275 миллионов долларов для инициативы содействия безопасности, что на 25 миллионов долларов больше запрашиваемой ранее суммы.

Кроме того, согласно документу, министр обороны США обязан информировать Конгресс о любых неоправданных задержках в предоставлении этих средств.

Напомним, для усиления обороноспособности Украины в Азовское море отправят американские катера типа Mark VI. Украина первой в мире получит эти катера от Соединенных Штатов Америки.