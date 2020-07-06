Для усиления обороноспособности Украины в Азовское море отправят американские катера типа Mark VI. Украина первой в мире получит эти катера от Соединенных Штатов Америки.

Об этом рассказал командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа в интервью изданию Думская.

По словам Неижпапы, в этом году украинский флот пополнится 16 катерами типа Mark VI. Часть этих катеров отправят в Азовское море.

— Штаты их планировали только для себя и, кроме как Украине, их еще никому даже не предлагали — это произошло потому, что мы разработали стратегию и поставили цели — как поэтапно развивать ВМС Украины, — подчеркнул он.

Как отметил командующий ВМС, на катера Mark VI можно установить оружие и оборудование для различных целей.

— Начиная от функции патрулирования и заканчивая высадкой диверсионных сил возле берега противника, оборудование для поиска и уничтожения мин, ракетные комплексы малой дальности для уничтожения противника, — добавил Неижпапа.

Напомим, в июне 2020 года государственный департамент Соединенных Штатов одобрил продажу до 16 патрульных катеров Mark VI и необходимого для них оборудования. Общая сумма — 600 миллионов долларов.