2019/2020 маркетинговый год завершился новым историческим рекордом — на внешние рынки Украина поставлено 57,2 миллиона тонн зерновых, зернобобовых и муки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Это на 6,8 миллионов тонн больше чем в прошлом маркетинговом году, когда экспорт составил 50,4 миллионов тонн. Всего зерновых и зернобобовых экспортировано 56,7 миллионов тонн, из которых:

— кукуруза – 30,3 миллионов тонн; — пшеница и смесь пшеницы и ржи – 20,5 миллионов тонн; — ячмень – 5,08 миллионов тонн; — рожь — 8,2 тысяч тонн; — другие зерновые и зернобобовые — 791 тысяч тонн.

Всего муки экспортировано 334,2 тысяч тонн, из которых:

— мука пшеничная или смеси пшеницы и ржи (меслин) — 331,7 тысяч тонн; — мука других зерновых культур — 2,5 тыяч тонн.

Напомним, в апреле Украина сократила темпы экспорта пшеницы: среднесуточная ее отгрузка на экспорт в апреле уменьшилась в три раза по сравнению с мартом.