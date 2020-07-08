Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства в среду, 8 июля, передает Громадське.

— Сегодня наше решение тоже будет касаться тех, кто с оружием в руках защищал Украину, её независимость, целостность, свои дома. Речь идет о 219 переселенцах, которые непосредственно принимали участие в антитеррористической операции и операции Объединенных сил. Для этих военных мы выделим почти 250 миллионов гривен, — сказал Денис Шмыгаль.

По его словам, Кабинет министров таким образом продолжает программу поддержки ветеранов войны на Донбассе, а на прошлой неделе выделили 300 миллионов гривен на жилье для ветеранов.

Он добавил, что эти средства будут направлены на то, чтобы ветераны смогли получить собственные дома и комфортные условия проживания.

Напомним, Кабинет Министров 1 июля на заседании выделил 305 миллионов гривен на приобретение жилья для украинских военных и их семей.