Кабинет Министров сегодня на заседании выделил 305 млн грн на приобретение жилья для украинских военных и их семей.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что помощь от государства получат военнослужащие, принимавшие участие в отражении вооруженной агрессии на Донбассе и получили ранения.

По его словам, решение предусматривает выделение 305 млн гривен, которые пойдут на то, чтобы обеспечить квартирами и домами почти 300 военных и их семьи.

«Эти люди защищали нашу независимость и территориальную целостность. Наши военные — это наши герои, поэтому мы как правительство и общество должны отдавать им должное, в том числе создавать достойные условия для проживания и работы. Это очень важно, чтобы наши ребята на передовой видели и понимали, что государство здесь на мирной земле, подставляет плечо и помогает им и их семьям. И поэтому наше решение сегодня — оно не только о социальных обязательствах, а оно также о национальной безопасности нашей страны», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров ввел в Украине специальную ответственность за неношение защитных масок в общественных местах для физических и юридических лиц.