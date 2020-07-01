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Кабинет Министров сегодня на заседании выделил 305 млн грн на приобретение жилья для украинских военных и их семей.
Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что помощь от государства получат военнослужащие, принимавшие участие в отражении вооруженной агрессии на Донбассе и получили ранения.
По его словам, решение предусматривает выделение 305 млн гривен, которые пойдут на то, чтобы обеспечить квартирами и домами почти 300 военных и их семьи.
«Эти люди защищали нашу независимость и территориальную целостность. Наши военные — это наши герои, поэтому мы как правительство и общество должны отдавать им должное, в том числе создавать достойные условия для проживания и работы. Это очень важно, чтобы наши ребята на передовой видели и понимали, что государство здесь на мирной земле, подставляет плечо и помогает им и их семьям. И поэтому наше решение сегодня — оно не только о социальных обязательствах, а оно также о национальной безопасности нашей страны», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров ввел в Украине специальную ответственность за неношение защитных масок в общественных местах для физических и юридических лиц.
Кабинет Министров сегодня на заседании выделил 305 млн грн на приобретение жилья для украинских военных и их семей.
Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что помощь от государства получат военнослужащие, принимавшие участие в отражении вооруженной агрессии на Донбассе и получили ранения.
По его словам, решение предусматривает выделение 305 млн гривен, которые пойдут на то, чтобы обеспечить квартирами и домами почти 300 военных и их семьи.
«Эти люди защищали нашу независимость и территориальную целостность. Наши военные — это наши герои, поэтому мы как правительство и общество должны отдавать им должное, в том числе создавать достойные условия для проживания и работы. Это очень важно, чтобы наши ребята на передовой видели и понимали, что государство здесь на мирной земле, подставляет плечо и помогает им и их семьям. И поэтому наше решение сегодня — оно не только о социальных обязательствах, а оно также о национальной безопасности нашей страны», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров ввел в Украине специальную ответственность за неношение защитных масок в общественных местах для физических и юридических лиц.