Кабинет министров ввел в Украине специальную ответственность за неношение защитных масок в общественных местах для физических и юридических лиц.

Решение приняли 1 июля на заседании, поддержав предложение, которое озвучил министр юстиции Денис Малюська, пишет hromadske.

Штрафы предусмотрят в Кодексе об административных правонарушениях. Отдельно введут ответственность для юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта, которые обязаны пропускать людей туда только при наличии масок.

— Штрафы большие. Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие — по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами нарушение карантина. Для юридических лиц суммы большие — от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-5100 гривен, - прим.), - заверил Денис Малюська.

Напомним, первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко напомнил о росте случаев заболевания на коронавирус, а также призвал жителей города и области соблюдать карантинные ограничения.