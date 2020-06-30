Первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко напомнил о росте случаев заболевания на коронавирус, а также призвал жителей города и области соблюдать карантинные ограничения.

Об этом он сказал во вторник, 30 июня, в ходе аппаратного совещания у мэра Николаева Александра Сенкевича, передает корреспондент НикВести.

— Хочу обратить внимание присутствующих на усиление карантинных мер, потому то на прошлой неделе в городе и области было подтверждено ПРЦ-тестами новые случаи. Понятно, то это связано с несоблюдением карантинных мер. Решение ТБНС есть, прописано, но, к сожалению, не всеми выполняется. Все устали, но это дело такое, - сказал Владимир Крыленко.

Также он призвал запретить в Николаеве проведение каких-либо мероприятий, а также усилить контроль за соблюдение карантинных мер в местах скопления людей, в частности, на городских рынках и в общественном транспорте.

— Надо, чтобы мы не ухудшили положение в городе и области. Есть проблемы, которые надо не упускать и не забывать, - добавил вице-мэр.

Стоит отметить, что за прошедшую неделю, с 22 по 28 июня в Николаеве и области было зафиксировано 76 новых случаев коронавируса COVID-19.

При этом, на сегодняшний день, всего подтверждено 447 случаев коронавируса, из которых в Николаеве — 76.

Напомним, что количество инфицированных коронавирусом в Украине по состоянию на утро, 30 июня составляет 44 тысячи 344 человека, из которых 706 — за последние сутки.