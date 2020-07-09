Глава и основатель Facebook Марк Цукерберг провел встречу с представителями неправительственных правозащитных организаций, которые привлекли крупных рекламодателей к бойкоту соцсети.

Об этом сообщил The Verge.

Полуторачасовая встреча состоялась 7 июля в Zoom. Среди участников встречи были представители Anti-Defamation League (Лиги против клеветы), Color of Change (Цвет изменений), Free Press (Свободная пресса) NAACP и другие. По результатам встречи Facebook согласилась назначить менеджера, ответственного за соблюдение гражданских прав, однако не пошла на уступки по еще девяти требованиям организаций.

— Было совершенно ясно из нашей сегодняшней встречи, Цукерберг и команда Facebook еще не готовы решить вопрос распространения ненависти на их платформе. Вместо того, чтобы ответить на запрос десятков крупнейших рекламодателей платформы в рамках инициативы Stop Hate for Profit (Остановить ненависть ради прибыли), Facebook хочет, чтобы мы восприняли ту же старую риторику под видом свежего ответа, — говорится в заявлении группы правозащитников по результатам встречи. Руководитель организации Free Press Джессика Гонзалес сказала, что она «глубоко разочарована встречей».

Президент NAACP Деррик Джонсон заявил, что Facebook «больше интересует диалог, чем действия».

Ранее акции Facebook упали на 8,3% после того, как крупнейший рекламодатель Unilever Plc присоединился к бойкоту рекламы в соцсети. Это уменьшило состояние Цукерберга на 7,2 миллиарда долларов.