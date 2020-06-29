Акции Facebook упали на 8,3% в пятницу после того, как крупнейший рекламодатель Unilever Plc присоединился к бойкоту рекламы в соцсети. Это уменьшило состояние Цукерберга на 7,2 млрд дол.

Об этом сообщает The Bell.

Сообщается, что 17 июня активисты сразу нескольких общественных организаций призвали бренды отказаться от рекламы на Facebook. Соцсеть обвиняли в том, что она недостаточно борется с подстрекательством против протестующих, расизмом, ненавистью и дезинформацией в преддверии предстоящих президентских выборов.

Активисты потребовали, в числе прочего, чтобы Facebook усилил модерацию жалоб на травлю и преследование, автоматически удалял разжигающую ненависть рекламу и модерировал закрытые экстремистские группы.

К бойкоту Facebook присоединилось больше 10 крупнейших компаний, пишет Bloomberg:

Unilever Plc

Coca-Cola Co.

Honda Motor Co.

Hershey Co.

Diageo Plc

PepsiCo

Verizon Communications Inc.

Levi Strauss & Co.

Diamond Foundry Inc.

Patagonia Inc.

Ben & Jerry’s Homemade Inc.

Viber

The North Face

REI

Upwork Inc.

Eileen Fisher Inc.

Бойкотируют Facebook не только сами бренды, но и агентства, которые с ними работают. Так, одно из крупных рекламных агентств разослало более 50 своим клиентам сообщения с призывом поддержать акцию и отказаться от рекламы в соцсети.

В пятницу стоимость Facebook упала на 8,3%, или на $56 млрд. Состояние Цукерберга, которое Bloomberg рассчитывает в режиме онлайн, автоматически уменьшилось до $82,3 млрд.

Facebook пытается договориться с рекламодателями: крупнейшим из них компания направила письмо, в котором сообщила о предпринятых шагах по борьбе с разжигающим ненависть контентом, пишет The New York Times.

Пока оно не возымело эффекта, но многие бренды готовы вернуться на платформу, если она пересмотрит свою контент-политику, добавляет издание.

Также Цукерберг в пятницу объявил, что Facebook будет сопровождать все посты, посвященные выборам в США, ссылкой на новый информационный центр для избирателей. Кроме того, компания расширила свой подход к запрещенным, разжигающим ненависть постам.

Напомним, социальная сеть Facebook официально перешла к использованию правильной транслитерации украинской столицы — Kyiv, вместо русской — Kiev.