Социальная сеть Facebook официально перешла к использованию правильной транслитерации украинской столицы — Kyiv, вместо русской — Kiev.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

— Вода камень точит. А МИД настойчиво точит всех в мире, кто до сих пор пишет Kiev вместо Kyiv! Я рад сообщить, движение за правильную транслитерацию столицы одержало важную победу. Facebook официально перешел к использованию Kyiv. Инженеры соцсети переключили все на использование Kyiv. Ранее, если вы хотели отметить нашу столицу, то первой опцией по определению алгоритм предлагал Kiev. Отныне это будет Kyiv - адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского, а не русского языка, - сообщил Дмитрий Кулеба.

По словам главы МИД, к этому привели «десятки и сотни писем, электронных, бумажных, звонков во все офисы - от европейских до западного побережья США».

— То же с чек-инами (отметками посещения мест). Пользователи будут видеть первым предложением именно Kyiv. Даже если искали несуществующий Kiev, - добавил он.

Дмитрий Кулеба также отметил, что написание украинской столицы - это очень важная вещь, которая формирует массовое сознание англоязычного мира и приучает к пониманию, что Украина — это Украина.

Напомним, что в некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке «опасно».