В некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке «опасно».

Об этом свидетельствует мировой рейтинг по индексу качества воздуха, составленный порталом QIAir.

Индекс загрязнения воздуха Киева сейчас составляет 380. Для сравнения, в столице Индии Дели этот уровень составляет 117, а в китайском Шанхае - 82.

В столичном ЖК «Яркий» индекс поднялся до 451 - это опасный (Hazardous) уровень.

Как сообщалось, Киев накрыл дым из Чернобыльской зоны — киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу.