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В некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке «опасно».
Об этом свидетельствует мировой рейтинг по индексу качества воздуха, составленный порталом QIAir.
Индекс загрязнения воздуха Киева сейчас составляет 380. Для сравнения, в столице Индии Дели этот уровень составляет 117, а в китайском Шанхае - 82.
В столичном ЖК «Яркий» индекс поднялся до 451 - это опасный (Hazardous) уровень.
Как сообщалось, Киев накрыл дым из Чернобыльской зоны — киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу.
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В некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке «опасно».
Об этом свидетельствует мировой рейтинг по индексу качества воздуха, составленный порталом QIAir.
Индекс загрязнения воздуха Киева сейчас составляет 380. Для сравнения, в столице Индии Дели этот уровень составляет 117, а в китайском Шанхае - 82.
В столичном ЖК «Яркий» индекс поднялся до 451 - это опасный (Hazardous) уровень.
Как сообщалось, Киев накрыл дым из Чернобыльской зоны — киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу.