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В Киеве наблюдается задымленность, по состоянию на 21:30 в воздухе зафиксированы продукты горения. В связи с этим людей просят закрыть окна и не выходить на улицу.
Об этом информирует пресс-служба Киевской горадминистрации.
— Причиной этого являются пожары в Житомирской области и Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а также северо-западный ветер, — сообщают в КГГА.
В то же время власти Киева утверждают, что радиационный фон в столице - в пределах нормы.
Учитывая ситуацию, специалисты призывают: ограничить пребывание на открытом воздухе; держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять; включить системы кондиционирования и очистки воздуха; проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха; увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых, в частности рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.
— Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу, — отмечают в КГГА.
Напомним, что 16 апреля в зоне отчуждения спасатели продолжают тушить пожар. Из-за шквального ветра там появились новые очаги тления.
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В Киеве наблюдается задымленность, по состоянию на 21:30 в воздухе зафиксированы продукты горения. В связи с этим людей просят закрыть окна и не выходить на улицу.
Об этом информирует пресс-служба Киевской горадминистрации.
— Причиной этого являются пожары в Житомирской области и Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а также северо-западный ветер, — сообщают в КГГА.
В то же время власти Киева утверждают, что радиационный фон в столице - в пределах нормы.
Учитывая ситуацию, специалисты призывают: ограничить пребывание на открытом воздухе; держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять; включить системы кондиционирования и очистки воздуха; проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха; увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых, в частности рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.
— Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу, — отмечают в КГГА.
Напомним, что 16 апреля в зоне отчуждения спасатели продолжают тушить пожар. Из-за шквального ветра там появились новые очаги тления.