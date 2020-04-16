16 апреля в зоне отчуждения наблюдается тление пней, остатков древесины, поваленных сухих деревьев, а также торфяников.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

«Вследствие шквалистых порывов ветра во второй половине дня состоялось осложнение обстановки и появились новые три очаги тления, которые не являются масштабными и не имеют угрожающего характера. Сводный отряд ГСЧС выполняющий работу по локализации очагов в Корогодском, Дитяткивском, Паришевском и Денисовицком лесничествах», — говорится в сообщении.

Сообщается, что угрозы для критических объектов, таких как «Укрытие», «Вектор» и других нет.

«К тушению привлечены более 1 тысячи 100 человек и 120 единиц техники, из них от ГСЧС почти 1 тысяч человек и 100 единиц техники, в том числе 2 вертолета», — добавили в ГСЧС.

Так, радиационный фон по городу Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Напомним, сегодня, 16 апреля, полиция Киевской области объявила о подозрении еще одному поджигателю, по вине которого произошел пожар в Чернобыльской зоне.