|Скорость ветра:
|10 м/с
|Восход солнца:
|06:02
|Заход солнца:
|19:42
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:01
|Заход солнца:
|19:54
|Температура завтра:
|+14 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27 грн
|27.4 грн
|EUR
|29.2 грн
|29.86 грн
16 апреля в зоне отчуждения наблюдается тление пней, остатков древесины, поваленных сухих деревьев, а также торфяников.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
«Вследствие шквалистых порывов ветра во второй половине дня состоялось осложнение обстановки и появились новые три очаги тления, которые не являются масштабными и не имеют угрожающего характера. Сводный отряд ГСЧС выполняющий работу по локализации очагов в Корогодском, Дитяткивском, Паришевском и Денисовицком лесничествах», — говорится в сообщении.
Сообщается, что угрозы для критических объектов, таких как «Укрытие», «Вектор» и других нет.
«К тушению привлечены более 1 тысячи 100 человек и 120 единиц техники, из них от ГСЧС почти 1 тысяч человек и 100 единиц техники, в том числе 2 вертолета», — добавили в ГСЧС.
Так, радиационный фон по городу Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.
Напомним, сегодня, 16 апреля, полиция Киевской области объявила о подозрении еще одному поджигателю, по вине которого произошел пожар в Чернобыльской зоне.
До этого 27-летнему ранее судимому жителю села Раговка вручили подозрение о совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Украины (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира).
Отметим, что пожар в зоне отчуждения спасателям удалось погасить спустя 10 дней, пожар вблизи ЧАЭС затронул около 10% зоны отчуждения, крупным животным удалось спастись. Правительство намерено потратить 145 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.
Состоянием на 7:00 в четверг, 16 апреля, в Чернобыльской зоне отчуждения открытого огня не наблюдается.
|
Феномен безпорадностіСтанислав Мартиросов
|
Аналитика онлайн продаж по категориям товаров 2019-2020 (e-commerce)Евгений Василенко
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
16 апреля в зоне отчуждения наблюдается тление пней, остатков древесины, поваленных сухих деревьев, а также торфяников.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
«Вследствие шквалистых порывов ветра во второй половине дня состоялось осложнение обстановки и появились новые три очаги тления, которые не являются масштабными и не имеют угрожающего характера. Сводный отряд ГСЧС выполняющий работу по локализации очагов в Корогодском, Дитяткивском, Паришевском и Денисовицком лесничествах», — говорится в сообщении.
Сообщается, что угрозы для критических объектов, таких как «Укрытие», «Вектор» и других нет.
«К тушению привлечены более 1 тысячи 100 человек и 120 единиц техники, из них от ГСЧС почти 1 тысяч человек и 100 единиц техники, в том числе 2 вертолета», — добавили в ГСЧС.
Так, радиационный фон по городу Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.
Напомним, сегодня, 16 апреля, полиция Киевской области объявила о подозрении еще одному поджигателю, по вине которого произошел пожар в Чернобыльской зоне.
До этого 27-летнему ранее судимому жителю села Раговка вручили подозрение о совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Украины (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира).
Отметим, что пожар в зоне отчуждения спасателям удалось погасить спустя 10 дней, пожар вблизи ЧАЭС затронул около 10% зоны отчуждения, крупным животным удалось спастись. Правительство намерено потратить 145 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.
Состоянием на 7:00 в четверг, 16 апреля, в Чернобыльской зоне отчуждения открытого огня не наблюдается.