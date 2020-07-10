Государственное предприятие обслуживания воздушного движения «Украэрорух» получило кредит в размере 25 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития.

Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на информацию сообщили в ЕБРР.

Банк отметил, что эти средства помогут «Украэроруху», давнему клиенту ЕБРР, выстоять кризис и вернуться к нормальной работе в будущем. Также кредит будет способствовать дальнейшей интеграции в Совместную систему маршрутных сборов Евроконтроля, присоединению Украины к соглашению о Европейском общем авиационном пространстве, а также успешной локальной реализации программы «Единое европейское небо».

— Это финансирование является частью пакета солидарности ЕБРР, основное назначение которого состоит в обеспечении непрерывности предоставления ключевых услуг, несмотря на экономическое влияние COVID-19. ЕБРР планирует направить весь объем своих инвестиций в 2020-2021 годах, который должен составить до 21 миллиарда евро, на борьбу с последствиями коронавирусного кризиса, — говорится в сообщении ЕБРР.

Рассчитанный на три года кредит — это крайне необходимая и своевременная поддержка ликвидности стратегического предприятия, которое оказалось в сложнейшем финансовом положении из-за глобального кризиса отрасли, отмечается на сайте правительства Украины.

«Украэрорух» не финансируется из государственного бюджета, а только за счет собственных средств, полученных за предоставленное авиакомпаниям сервисов. При этом, в отличие от авиакомпаний, провайдер аэронавигационного обслуживания не может останавливать свою деятельность, ведь является частью критической инфраструктуры для государства.

Напомним, «Украэрорух» в связи с финансовыми проблемами сможет давать своих диспетчеров Николаевскому международному аэропорту только на 20 часов в неделю. В свою очередь директор предприятия Федор Барна говорит, что с осени потребность в диспетчерах повысится.