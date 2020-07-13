Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить на разработку проекта ремонта 20,5 километров трассы М-13 «Кропивницкий-Платоново» 16 миллионов гривен.

Соответствующий тендер опубликован на сайте ProZorro.

Чиновники объявили тендер 11 июля с ожидаемой стоимостью работ в 16 миллионов 417 тысяч 216 гривен. Согласно проектной-сметной документации ориентировочная стоимость запланированных ремонтных работ обойдется приблизительно в 990 миллионов гривен.

Предполагается, что проектант должен будет учесть при выполнении работ использование новых материалов, современных способов организации дорожного движения, использование износостойкой дорожная разметки, а также внешнее освещение.

На сегодняшний день идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 28 июля.

Напомним, Служба автомобильных дорог Николаевской области объявила тендер на разработку проекта строительства мостового перехода через реку Южный Буг в городе Николаеве за 43 миллиона гривен.