«Нафтогаз» опубликовал список предприятий-тепловиков, которые не выполняют требования законодательства о минимальном уровне расчетов для получения газа в рамках публичных специальных обязательств. Среди должников два николаевских ОСМД и одно предприятие с ограниченной ответственностью.

Об этом идет речь в заявлении компании, обнародованном 13 июля.

В компании заявили, что эти предприятия создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период.

— Ненадлежащие расчеты за газ со стороны таких предприятий создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период, что является абсолютно недопустимым. Сейчас перечень включает 109 должников при общем количестве теплопроизводителей в Украине (на момент завершения прошлого отопительного сезона) в 1316 предприятий, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» намерено взять кредит для того, чтобы выплатить заработную плату своим работникам. Директор коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов рассказал, что предприятие намерено получить кредит на сумму 25 миллионов гривен для того, чтобы иметь возможность выплатить зарплату своим работникам и уплатить налоги.