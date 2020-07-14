Компенсация управленческому персоналу «Нафтогаза» в 2019 году (заработная плата и премии) составила 343 миллиона гривен.

Об этом пишет Новое время, ссылаясь на годовой отчет компании.

В 2019 году управленческий персонал состоял из пяти членов правления и 11 директоров (в 2018-м было шесть членов правления и девять директоров).

Члены правления получили за прошлый год 117,6 млн грн. Вознаграждение главы правления Андрея Коболева составило 21,2 млн грн (включает 4,6 млн грн налогов и сборов). В компании подчеркнули, что с середины февраля и до конца 2019 года он перечислял всю зарплату на благотворительность. За этот период он перечислил 11,4 млн грн благотворительным фондам Вернись живым, Таблеточки, Народный тыл — Реабилитация и Благомай.

Член правления Сергей Перелома получил в прошлом году 25,7 млн грн, Сергей Коновец — 29,9 млн грн, Юрий Колбушкин — 22,1 млн грн, Николай Гавриленко — 18,7 млн грн.

В 2019 году компенсация управленческому персоналу снизилась в 2,1 раза (с 717 млн грн до 343 млн грн), так как в 2018-м компания выплатила примерно 40 сотрудникам первую часть премий за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Всего было выплачено $21 млн. Вознаграждение Коболева в 2018 году составило 286,5 млн грн (из них премия — 261 млн грн, зарплата — 25,5 млн грн).

Всего на 31 декабря 2019 года в компании работало 55 078 человек. Из них 12% приходится на управленческий персонал (6 631 человек), 20,2% - на профессионалов и специалистов (11 155 человек), 0,5% - на технических служащих (252 человека), 67,3% - на квалифицированных и других сотрудников (37 040 человек).

— В результате проведенных мероприятий по модернизации оборудования и оптимизации численности персонала, показатель уровня среднемесячной заработной платы работников предприятий группы Нафтогаз в 2019 году по сравнению с 2018 годом вырос на 34%, что значительно превышает аналогичный показатель по Украине (18%) и по промышленности (22%), — указано в отчете.

На социальное развитие и социальные нужды предприятиями группы Нафтогаз в 2019 году потрачено 2,36 млрд грн.

Деятельность наблюдательного совета (НС) в 2019 году обошлась компании в 34,9 млн грн. Из них 29,4 млн грн ушло на оплату услуг членов НС и 5,5 млн грн на возмещение расходов, связанных с исполнением ими надзорных функций, в частности на страхование ответственности этих должностных лиц после их избрания.

В 2019 году, согласно закону о предотвращении коррупции, компания не выплачивала вознаграждение за выполнение функций члена наблюдательного совета Юлии Ковалив в связи с ее назначением замглавы Офиса президента.

В Нафтогазе отметили, что вознаграждение независимых членов набсовета составляет 6,3 млн грн в год (до налогообложения), а представителей государства — 75% от указанной суммы. Члены набсовета имеют право на получение дополнительного вознаграждения в размере 20% от этой суммы за выполнение функций председателя НС и 10% от суммы за участие в работе комитета набсовета.

Напомним, ранее «Нафтогаз» опубликовал список предприятий-тепловиков, которые не выполняют требования законодательства о минимальном уровне расчетов для получения газа в рамках публичных специальных обязательств. Среди должников два николаевских ОСМД и одно предприятие с ограниченной ответственностью.

Чистая прибыль Нафтогаза в 2019 году составила 63,3 млрд грн — в 5,5 раза больше, чем в 2018-м (11,6 млрд грн). Такой рост объясняется выплатой российской компанией Газпром $2,9 млрд по итогам Стокгольмского арбитража.