Департамент ЖКХ отдаст 12 миллионов гривен на содержание уличного освещения в течение полугода.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным сайта, чиновники объявили торги с ожидаемой стоимостью в 12 миллионов гривен. Согласно техническому заданию подрядчик должен будет предоставлять в общей сложности 57 услуг по содержанию уличного освещения до 31 декабря 2020 года.

В частности подрядчик должен будет, менять светильники, которые вышли из строя, очищать электросети от веток, ликвидировать повреждения, менять опоры воздушной линии, красить металлические поверхности, снимать показания счетчиков, содержать аварийно-диспетчерскую службу и выполнять другие виды работ по обслуживанию уличного освещения.

Участие в торгах приняла компания «Светолюкс-электромонтаж», которая предложила выполнить все работы за 12 миллионов гривен, а также КП «Хозрасчетный участок механизации строительства», который согласился работать за 11 миллионов 999 тысяч 768 гривен. В итоге именно с коммунальным предприятием заключили договор.

Отметим, что в марте 2020 года чиновники Департамента ЖКХ заключили договор по обслуживанию уличного освещения до 1 июля 2020 года с КП «Хозрасчетный участок механизации строительства» на 15 миллионов гривен.