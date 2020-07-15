Во многих регионах Украины киберполиция вычислила злоумышленников, которые продавали в интернете несуществующие товары и услуги, а также организовывали деятельность call-центров, выманивали данные банковских карточек граждан, заработав на этом крупную сумму.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.
В Киевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черкасской областях правонарушители для своих махинаций создавали собственные вебсайты и требовали полную предоплату за товары и услуги.Также правоохранители обнаружили фиктивные предложения по аренде жилья и услуг по переработке древесины. После получения денег мошенники исчезали.
Кроме этого, в Закарпатской и Харьковской областях киберполицейские разоблачили аферистов, которые нелегально оформляли онлайн-кредиты на граждан.
В Киевской, Винницкой, Волынской областях сотрудники киберполиции остановили деятельность незаконных организаций, которые под видом инвестирования в прибыльные проекты — присвоили деньги вкладчиков.
Всего правоохранители провели 107 обысков, в процессе которых изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, черновые записи и другие вещественные доказательства.
Правоохранители задержали 49 человек, причастных к указанным онлайн-мошенничества, от действий которых пострадали около 500 человек. Правонарушители задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данным фактам возбуждено уголовное производство по сатье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Киберполиция устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к деятельности преступной организации.
Ранее, российские хакеры пытались взломать сайт студии «Квартал 95», которым ранее руководил нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
Во многих регионах Украины киберполиция вычислила злоумышленников, которые продавали в интернете несуществующие товары и услуги, а также организовывали деятельность call-центров, выманивали данные банковских карточек граждан, заработав на этом крупную сумму.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.
В Киевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черкасской областях правонарушители для своих махинаций создавали собственные вебсайты и требовали полную предоплату за товары и услуги.Также правоохранители обнаружили фиктивные предложения по аренде жилья и услуг по переработке древесины. После получения денег мошенники исчезали.
Кроме этого, в Закарпатской и Харьковской областях киберполицейские разоблачили аферистов, которые нелегально оформляли онлайн-кредиты на граждан.
В Киевской, Винницкой, Волынской областях сотрудники киберполиции остановили деятельность незаконных организаций, которые под видом инвестирования в прибыльные проекты — присвоили деньги вкладчиков.
Всего правоохранители провели 107 обысков, в процессе которых изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, черновые записи и другие вещественные доказательства.
Правоохранители задержали 49 человек, причастных к указанным онлайн-мошенничества, от действий которых пострадали около 500 человек. Правонарушители задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данным фактам возбуждено уголовное производство по сатье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Киберполиция устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к деятельности преступной организации.
Ранее, российские хакеры пытались взломать сайт студии «Квартал 95», которым ранее руководил нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.