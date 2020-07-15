Во многих регионах Украины киберполиция вычислила злоумышленников, которые продавали в интернете несуществующие товары и услуги, а также организовывали деятельность call-центров, выманивали данные банковских карточек граждан, заработав на этом крупную сумму.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

В Киевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черкасской областях правонарушители для своих махинаций создавали собственные вебсайты и требовали полную предоплату за товары и услуги.Также правоохранители обнаружили фиктивные предложения по аренде жилья и услуг по переработке древесины. После получения денег мошенники исчезали.

Кроме этого, в Закарпатской и Харьковской областях киберполицейские разоблачили аферистов, которые нелегально оформляли онлайн-кредиты на граждан.

В Киевской, Винницкой, Волынской областях сотрудники киберполиции остановили деятельность незаконных организаций, которые под видом инвестирования в прибыльные проекты — присвоили деньги вкладчиков.

Всего правоохранители провели 107 обысков, в процессе которых изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Правоохранители задержали 49 человек, причастных к указанным онлайн-мошенничества, от действий которых пострадали около 500 человек. Правонарушители задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данным фактам возбуждено уголовное производство по сатье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Киберполиция устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к деятельности преступной организации.

Ранее, российские хакеры пытались взломать сайт студии «Квартал 95», которым ранее руководил нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.