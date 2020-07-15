Фонд государственного имущества (ФГИУ) в среду, 15 июля, продал на открытом аукционе по продаже 100% государственного пакета акций столичного отеля «Днепр».

Об этом сообщил глава ФГИУ Дмитрий Синниченко, передает «Лига.net».

Торги закончились с результатом 1 миллиард 111 миллионов 111 тысяч 222 гривны 22 копейки. Цену предложило ООО «Смартленд». Как уточнил Сенниченко, победителя аукциона проверят на доброчестность, после этого в течение 30 дней в счета ФГИУ должна быть перечислена предложенная инвестором сумма.

ООО «Смартленд» зарегистрировано в Броварах Киевской области. Размер уставного фонда — 11,3 млн грн. Основной вид деятельности — предоставление в аренду и эксплуатация недвижимого имущества. Уполномоченное лицо — Максим Терещук (руководитель и подписант). Конечный бенефициар ООО «Смартленд» — ООО «Айс Таун». Его владелец (доля 82,29%) киевлянин Алексей Игунин, 1988 г. р.

Объект выставлялся на продажу по стартовой цене 80,92 миллионов гривен. В торгах участвовали 29 компаний. Уже в первом туре торгов цена выросла почти в 10 раз — до 711 миллионов гривен, во втором раунде один и инвесторов предложил 1 миллиард гривен, в итоге конечная цена составила 1 миллиард 111 миллионов гривен. То есть стартовая цена выросла почти в 14 раз.

ФГИУ заявил, что применял совершенно новые подходы открытости и публичности в своей работе, поэтому весь процесс приватизации гостиницы проходил вживую: торги транслировались непосредственно с места событий.

Отель расположен в центре Киева — на Европейской площади — рядом с главной площадью страны — Майданом независимости.

Общая площадь отеля — 12 тысяч 829 квадратных метров. В здании 12 наземных и один технический этаж, бельэтаж и подвал. Кроме того, перед отелем расположен гостевой паркинг на 56 паркомест — земельный участок принадлежит АО «Днепр» на праве постоянного пользования.

В отеле 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

Напомним, единый имущественный комплекс государственного предприятия «Племрепродуктор «Степовое» готовят к приватизации.