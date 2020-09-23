На оздоровление детей из государственного бюджета на 2020 год направили 80 миллионов гривен.

Соответствующий закон вступил в силу в среду, 23 сентября пишет РБК-Украина.

Закон предусматривает оздоровление льготных категорий детей в детских заведениях, которые расположены в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, на побережье Черного и Азовского морей.

Закупку соответствующих услуг будут проводить в соответствии с законом «О публичных закупках».

Напомним, что группа депутатов Николаевского областного совета 1 июля посетила ряд оздоровительных учреждений в Рыбаковке — летний лагерь областного детского центра медицинской реабилитации (бывшего санатория «Южный») и оздоровительный центр «Орлятко».