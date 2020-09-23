Кабинет Министров принял разработанное Минэнерго постановление, вносящее изменения в Технический регламент о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетик по итогам заседания правительства 23 сентября.

В министерстве объяснили, что изменения в Технический регламент, в частности, касаются:

установления четких норм содержания серы в жидких топливах, которые используются на территории Украины;

уточнения и введения новых терминов и определений.

— Проект постановления разработан Министерством энергетики с целью имплементации директив Европейского Союза, — отметила и. о. министра энергетики Ольга Буславец.

Решение призвано предотвратить продажу некачественного топлива на внутреннем рынке, установить единые обязательные экологические требования к различным видам топлива в соответствии с европейскими стандартами.

В министерстве утверждают, что постановление позволит создать надлежащие условия для выполнения Украиной требований по соблюдению европейских норм выбросов в атмосферный воздух от использования нефтепродуктов.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о мерах по стабилизации энергетической сферы и развитии ядерной энергетики.