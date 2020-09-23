Кабинет Министров принял разработанное Минэнерго постановление, вносящее изменения в Технический регламент о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетик по итогам заседания правительства 23 сентября.
В министерстве объяснили, что изменения в Технический регламент, в частности, касаются:
— Проект постановления разработан Министерством энергетики с целью имплементации директив Европейского Союза, — отметила и. о. министра энергетики Ольга Буславец.
Решение призвано предотвратить продажу некачественного топлива на внутреннем рынке, установить единые обязательные экологические требования к различным видам топлива в соответствии с европейскими стандартами.
В министерстве утверждают, что постановление позволит создать надлежащие условия для выполнения Украиной требований по соблюдению европейских норм выбросов в атмосферный воздух от использования нефтепродуктов.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о мерах по стабилизации энергетической сферы и развитии ядерной энергетики.
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Кабинет Министров принял разработанное Минэнерго постановление, вносящее изменения в Технический регламент о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетик по итогам заседания правительства 23 сентября.
В министерстве объяснили, что изменения в Технический регламент, в частности, касаются:
— Проект постановления разработан Министерством энергетики с целью имплементации директив Европейского Союза, — отметила и. о. министра энергетики Ольга Буславец.
Решение призвано предотвратить продажу некачественного топлива на внутреннем рынке, установить единые обязательные экологические требования к различным видам топлива в соответствии с европейскими стандартами.
В министерстве утверждают, что постановление позволит создать надлежащие условия для выполнения Украиной требований по соблюдению европейских норм выбросов в атмосферный воздух от использования нефтепродуктов.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о мерах по стабилизации энергетической сферы и развитии ядерной энергетики.