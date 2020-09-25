Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу фонда Ларса Хейкенстена.

Всего сумму денежного приза увеличили на 1 миллион крон (примерно 110 тысяч долларов). Причина простая — в фонде говорят, что сейчас имеют более стабильный капитал, чем раньше.

Фонд Нобеля выделяет денежные призы для победителей премии еще с 1901 года. Для этого основатель премии Альфред Нобель оставил фонду около 31 миллиона крон (это 94% всех его сбережений).

Размер приза менялся со временем, в зависимости от финансовой ситуации в организации. Первые выплаты победителям премии достигали всего 150 тысяч крон (почти 17 тысяч долларов). В 1981 году приз впервые достиг миллиона крон, а в прошлом году составил 9 миллионов крон (примерно 890 тысяч долларов).

Напомним, президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. В Кремле уже заявили, что было бы хорошо, если бы ему ее присудили.