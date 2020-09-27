Азербайджанская компания «AzVirt MMC» будет ремонтировать трассу Н-11 «Николаев - Днепр» за 201,1 миллион гривен.

Об этом свидетельствую данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, Служба автомобильных дорог Николаевской области объявила тендер на текущий ремонт трассы «Николаев - Днепр» с 308 по 314 километр с ожидаемой стоимостью работ в 230 миллионов 946 тысяч 340 гривен.

Принять участие в тендере собирались компании «Ростдорстрой», «AzVirt MMC», «Броварское путе-строительное управление №50», «Николаевстройцентр», «Евродор», и «Лимак Иншаат Санаи ве Тиджарет Аноним Ширкети», «СМТ № 8». Однако, в итоге к открытому аукциону были допущены только «Ростдорстрой» с предложением в 202 миллиона 299 тысяч 268 гривен, «Автомагистраль-Юг» с предложением в 230 миллионов 250 тысяч 500 гривен и «AzVirt MMC» с предложением в 201 миллион 146 тысяч 500 гривен.

В итоге победу одержала компания «AzVirt MMC» 25 сентября чиновник заключили с ней договор.

Отметим, что по данным издания Наші Гроші компания «AzVirt MMC» зарегистрирована в Азербайджане и принадлежит Эльнуру и Камилю Алиеву Али Оглы, и немцам — Вальтеру Закарису и Мартину Манфреду.

Напомним, Скандальная компания «Ростдорстрой» получит от Службы автодорог Николаевщины подряд на текущий ремонт трассы Н-11 «Николаев - Днепр» за 120 миллионов гривен.