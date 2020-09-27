Об этом пишет CNN.

33-летний Кевин Кинард нашел бриллиант во время отдыха с друзьями на День труда. Сначала мужчина подумал, что нашел стекло.

— Оно выглядело интересно и блестяще. Все, что было похоже на кристаллы, я клал в сумку, ㅡ сказал он.

После прогулки компания зашла в «Центр открытия алмазов» в парке, чтобы исследовать свои находки. Камень Кинарда оказался вторым крупнейшим бриллиантом, найденным в «Кратере алмазов» с 1972 года.

Напомним, шахтер с Танзании, нашел два драгоценных камня танзанита весом 15 килограммов. За свою находку он получил 3,4 миллионов долларов от правительства.