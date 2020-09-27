Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета планирует потратить еще 4,5 миллиона гривен на техническое обслуживание сетей уличного освещения.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно данным системы, Департамент ЖКХ 25 сентября 2020 года объявил тендер на закупку услуги по техническому обслуживанию сетей уличного освещения с ожидаемой стоимостью в 4 миллиона 500 тысяч гривен. Подрядчик должен будет предоставлять данную услугу до 31 декабря 2020 года.

Согласно техническому заданию подрядчик должен будет предоставлять 44 услуги. В частности, менять светильники, которые вышли из строя; устанавливать более энергоэффективные; очищать электросети от веток; ликвидировать повреждения, определять короткие замыкания и обрывы; менять опоры воздушной линии; красить металлические поверхности; снимать показания счетчика; содержать аварийно-диспетчерскую службу и другие услуги.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, сам же аукцион запланирован на 13 октября 2020 года.

Отметим, что в феврале 2020 года Департамент ЖКХ заключил договор с коммунальным предприятием «Хозрасчетный участок механизации строительства» договор на 14 миллионов 996 тысяч гривен по обслуживанию сетей уличного освещения до 1 июля 2020 года.