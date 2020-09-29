Об этом сообщили в Государственном управлении делами изданию «Интерфакс-Украина».

Из них визиты за границу — 6,8 миллионов (7 визитов), рабочие поездки по Украине — 5,1 миллионов гривен (23 рабочие поездки).

В ведомстве отметили, что в 2020 году расходы на поездки президента за границу и по Украине были в 2-3 раза меньше, чем в 2016, 2017 и 2018 годах. Данные за прошлый год не указаны. В частности, в 2018-м услуги по авиаперевозке делегаций во главе с президентом составили 26 миллионов 592 тысячи гривен (21 зарубежный визит и 50 рабочих поездок по стране).

В 2017 году на поездки главы государства потратили 29,6 миллионов гривен, в 2016-м — 31,9 миллионов гривен.

Напомним, Президент Владимир Зеленский начал проживать на государственной даче в Конча-Заспе, где по соседству живут бывшие президенты, спикеры и премьеры.