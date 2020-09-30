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Компания Disney сообщила, что намерена уволить 28 000 своих сотрудников в тематических парках развлечений из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает CNN.
Две трети уволенных сотрудников работали в парках на неполный рабочий день.
Напомним, в мае Walt Disney сообщила, что потеряла 91% прибыли из-за коронавируса.
Наибольшие убытки Disney понесла от закрытия тематических парков развлечений и прекращения спортивных трансляций.
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Компания Disney сообщила, что намерена уволить 28 000 своих сотрудников в тематических парках развлечений из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает CNN.
Две трети уволенных сотрудников работали в парках на неполный рабочий день.
Напомним, в мае Walt Disney сообщила, что потеряла 91% прибыли из-за коронавируса.
Наибольшие убытки Disney понесла от закрытия тематических парков развлечений и прекращения спортивных трансляций.