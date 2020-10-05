Варваровский мост

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить почти 586 тысяч гривен на охрану трех мостов и причала на Каботажном моле.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, департамент объявил торги по охране Варваровского и Ингульского мостов, Аляудской переправы, и причала на Каботажном моле с ожидаемой стоимостью работ в 586 тысяч гривен.

За эту сумму до конца текущего года представители фирмы победителя открытого аукциона должны будут охранять объекты, применять средства защиты в случае нападении на них, сообщать об обнаружении неизвестных предметов с признаками взрывчатого устройства и выполнять ряд других видов работ.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который должен состоятся 20 октября 2020 года.

Напомним, что 6 февраля депутаты Николаевского городского совета одобрили передачу на баланс Укравтодора Варваровского, Ингульского и Широкобальского мостов.

13 августа мэр Александр Сенкевич заявил, что Варваровский мост уже официально передали «Укравтодору». В то же время, начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что процесс передачи еще не завершен.

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский опроверг заявление мэра Николаева Александра Сенкевича и сообщил, что «Укравтодор» примет на баланс Варваровский мост ближе к зиме 2020 года.

В свою очередь, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия напомнил мэру Александру Сенкевичу о политической и уголовной ответственности из-за недостоверной информации о передаче Варваровского моста. На такие слова нардепа отреагировал Николаевский городской голова. Он расценивает их как угрозу того, что на него уже «готовятся нападать» правоохранители.

Также напомним, что в «Укравтодоре» и Министерстве развития экономики не могли разобраться, где находится полный пакет документов, который необходим для передачи Варваровского моста в Николаеве государству.

25 августа Александр Сенкевич заявил, что до конца 2020 года «Укравтодор» официально примет на баланс Варваровский мост.