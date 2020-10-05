Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета потратит 1,8 миллионов гривен на отлов, стерилизацию и вакцинацию 360 бездомных котов и собак до конца года 1,8 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, 2 октября чиновники объявили торги по предоставлению услуг по регулированию численности бездомных животных гуманными методами на сумму в 1 миллион 800 тысяч гривен.

В соответствии с условиями технического задания подрядчик до 20 декабря 2020 год должен будет заниматься отловом 360 бездомных животных, их кастрацией или стерилизацией, содержанием, идентификацией, дегельминтизацией, вакцинацией против бешенства, возвращением их на прежнее место обитания или передачей новым владельцам. Провести кастрацию и стерилизацию 170 котов. А также применять эвтаназию к 60 животным, в случае необходимости.

Напомним, 23 июля депутаты Николаевского городского совета утвердили программу по регулированию численности бездомных животных на 47 миллионов гривен.