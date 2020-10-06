Об этом говорится в сообщении Sotheby's, передает Громадське.

Аукцион проходил в Гонконге в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Покупатели могли подавать свои ставки по телефону. К концу торгов предлагаемая цена бриллианта возросла с 130 тысяч до 15,7 миллиона долларов.

Проданный бриллиант имеет цвет «D» согласно международной классификации — это значит, что он почти полностью прозрачен и не имеет желтоватого оттенка. Такие бриллианты являются наиболее ценными и имеют самую высокую стоимость. За всю историю аукционов было продано всего восемь таких бриллиантов весом более 100 карат.

Уникальность этого аукциона заключается еще и в том, что продавец не установил резервной цены — то есть минимальной суммы, за которую он согласился продать драгоценность. Теоретически это должно способствовать конкуренции на торгах. Имя покупателя не раскрывается.

Проданный бриллиант был сделан из куска алмаза, добытого в Канаде в 2018 году. Как отмечает BBC, бриллианты канадского происхождения не только славятся своими размерами, но и добываются довольно экологическим способом, что способствует продвижению бренда страны как производителя драгоценностей.

В 2018 году на канадском руднике Diavik нашли крупнейший в истории Северной Америки алмаз. Он весит 552 карата (110,4 грамма). Алмаз был найден в октябре на северо-западе Канады. Этот драгоценный камень имеет уникальный желтый цвет и текстуру.

Напомним, шахтер с Танзании, нашел два драгоценных камня танзанита весом 15 килограммов. За свою находку он получил 3,4 миллионов долларов от правительства.