В Украине планируют внести препарат украинского производства «Биовен» (ООО «Биофарма») в протокол лечения больных коронавирусом.

Об этом сообщил на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, сообщает «Прямой».

Указанный препарат в МОЗ планируют закупать централизованно.

— Мы продолжаем добавлять в наш протокол (лечение COVID-19 — прим.) Лекарственные средства, которые очень хорошо себя зарекомендовали, которые дорогостоящие, и мы их покупаем централизованно... Вчера у нас уже завершились клинические испытания, есть соответствующие отчеты. Хорошо себя показали иммуноглобулины препарат «Биовен» — это препарат украинского происхождения, который у нас используется. Будет собрана соответствующая наша рабочая группа, которая занимается протоколами, это наши ведущие специалисты. Вчера в предварительной беседе с ними (было сказано, — прим.), что они планируют внести этот препарат в протокол лечения. Поскольку он дорогой, мы нашли уже источник, из которого профинансируем и закупим это лекарственное средство для того, чтобы он был поставлен в наши больницы, — сказал Максим Степанов.

Он добавил, что производитель подтвердил эффективность препарата.

— Почему мы не делали этого раньше? Потому что нужно было провести клинические испытания. Компания-производитель провела эти клинические испытания, подтвердила эффективность этого лекарственного средства буквально вчера, и мы довольно быстро внесем его в наш протокол лечения, — сказал он.

По словам Максима Степанова, ожидается поставка препарата «Ремдесивир», который показал хорошие результаты при лечении больных COVID-19 за рубежом (он не производится в Украине и не зарегистрирован в нашей стране). Это средство, по словам Максима Степанова, также закупается централизованно.

Напомним, что по состоянию на утро 7 октября в Николаевской области выявлено 224 новых случая COVID-19.