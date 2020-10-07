По состоянию на 10:00 7 октября в Николаевской области выявлено 224 новых случая COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Всего зарегистрировано 4369 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 258 (+8).

Из всех 4369 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 3003 человек (+183);

Первомайск - 119 человек (+10);

Южноукраинск - 188 человек (+1);

Вознесенск - 187 человек (+6);

Очаков - 16 человек (+1);

Арбузинский район - 20 человек (+1);

Баштанский район - 60 человек (+2);

Березанский район - 44 человека;

Братский район - 8 человек;

Березнеговатский район - 3 человека;

Веселиновский район - 28 человек;

Витовский район - 128 человек (+12);

Вознесенский район - 80 человек;

Врадиевский район - 81 человек;

Еланецкий район - 26 человека (+2);

Доманевский район - 83 человека;

Казанковский район - 14 человек;

Кривоозерский район - 53 человека;

Николаевский район - 76 человека (+3);

Новобугский район - 19 человек (+1);

Новоодесский район - 71 человек (+1);

Очаковский район - 19 человек;

Первомайский район - 33 человека (+1);

Снигиревский район - 10 человек.

Выздоровели больных за сутки — 39, всего выздоровели — 1255. Умерло всего от последствий COVID-19 — 99, за сутки — 3.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 6 октября, коронавирусное заболевание подтвердили у рекордного количества людей — 4 тысяч 753 людей. Также известно, что 2569 пациентов вчера выздоровели, а 77 — умерли от осложнений.