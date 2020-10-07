По состоянию на 10:00 7 октября в Николаевской области выявлено 224 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 4369 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 258 (+8).
Из всех 4369 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки — 39, всего выздоровели — 1255. Умерло всего от последствий COVID-19 — 99, за сутки — 3.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 6 октября, коронавирусное заболевание подтвердили у рекордного количества людей — 4 тысяч 753 людей. Также известно, что 2569 пациентов вчера выздоровели, а 77 — умерли от осложнений.
По состоянию на 10:00 7 октября в Николаевской области выявлено 224 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 4369 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 258 (+8).
Из всех 4369 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки — 39, всего выздоровели — 1255. Умерло всего от последствий COVID-19 — 99, за сутки — 3.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 6 октября, коронавирусное заболевание подтвердили у рекордного количества людей — 4 тысяч 753 людей. Также известно, что 2569 пациентов вчера выздоровели, а 77 — умерли от осложнений.