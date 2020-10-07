В Украине за минувшие сутки, 6 октября, коронавирусное заболевание подтвердили у рекордного количества людей — 4 тысяч 753 людей. Также известно, что 2569 пациентов вчера выздоровели, а 77 — умерли от осложнений.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения и карты Совета национальной безопасности и обороны по распространению коронавируса.

За все время эпидемии в Украине COVID-19 обнаружили у 239 тысяч 337 человек. Из них 105 тысяч 970 пациентов выздоровели, а 4597 — умерли от осложнений. Продолжают лечиться 128 тысяч 770 человек.

Больше всего людей с COVID-19 обнаружили в Харьковской области (685), в Киеве (383), Одесской и Днепропетровской (по 316). Зато меньше всего — в Кировоградской и Луганской областях (21 и 61 соответственно).

Напомним, в связи с увеличением количества выявленных случаев коронавирусного заболевания COVID-19, Николаев перешел из «желтой» в «оранжевую» карантинную зону.