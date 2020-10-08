Из-за пандемии коронавируса в текущем году количество крайне бедных людей в мире возросло на 100 миллионов, к концу 2021 года ожидается увеличение еще на 50 миллионов.

Такой прогноз сделал Всемирный банк в среду, 7 октября.

Крайне бедными считаются люди, которые живут менее чем на 1,9 доллара в день. По данным экспертов, в 2020 году их количество достигнет 9,1-9,4% населения мира. Если бы не пандемия COVID-19, то этот уровень не превышал бы 7,9%.

— Чтобы сократить бедность, государствам нужно подготовиться к экономическим изменениям после пандемии COVID-19, обеспечив движение капитала, трудовых ресурсов и инноваций в новые направления бизнеса, — заявил президент группы ВБ Дэвид Малпасс.

Отмечается, что около 82% людей, которые перешагнут черту крайней бедности на фоне коронакризиса, будут из стран со средним доходом.

Напомним, согласно прогнозу Всемирного банка из-за пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса уровень бедности в Украине вырастет с 2,1% в 2019 году до 2,3% к концу 2020-го.